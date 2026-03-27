Yaklaşık 1,5 kilo altın çalıp kayıplara karıştılar! Silahla kuyumcu soygunu kamerada | Video 27.03.2026 | 11:39 Diyarbakır'da silahlı iki kişi, girdikleri kuyumcudan 1,5 kilo altını alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ve iş yeri sahibinin hırsızlarla boğuşma anları güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, merkez Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesinde saat 08.30 sıralarında dükkana gelen silahlı 2 kişi, kuyumcu esnafı Vasıf Arslan ile boğuştu.Kısa süren arbede sonrası zanlılar, yaklaşık 1,5 kilo altını alarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.Sur kuyumcu esnafı ve Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Özer Sanal, iş yerinin önüne gelerek yaşananlara tepki gösterdi.Arslan, sabah dükkanını açtığını ve tezgahını düzenlemeye çalıştığı esnada 2 kişinin dükkana girdiğini söyledi. Arslan, "Bir aile otomobilden inmeye çalışıyordu. Dükkandan çıktım onlara yardım ettim. Normalde tezgahımı düzenlerken sürekli kapımı kapatırdım ama o an boşluğuma geldi kapıyı açık bıraktım. Tam tezgahımı düzenlerken içeri eli silahlı 2 kişi girdi ve 'yat diye bağırdı.' Bende 'ne yatması, ne yapıyorsunuz' diye bağırdım onlara. Biri diğerine dedi 'çantayı al oraya' o çantayı alırken boğuştuk. Silahını aldım elinden hatta dipçiğiyle 2 tanede omuzuna vurdum fakat ikisi bir olup üstüme çullandı beni devirdiler. Ellerimi görüyorsun hep morarmış o boğuşmadan dolayı. Henüz incelemeler bitmedi, zararımız şu an net değil ama benim tahminime göre 1 ila 1,5 kilo altının çalındığıdır. Ama tabi bunları tahmin ediyorum. Ne desek şu an yanlış olur" dedi.