Huzurevi sakinlerine jandarma sürprizi: Büyüklerin yüzü güldü | Video 26.03.2026 | 15:26 Bayburt İl Jandarma Komutanlığı personeli, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyarette, yaşlılarla sohbet edilerek, duaları alındı.

Huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenen jandarma personeli, büyüklerin Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutlayarak, hayat tecrübelerini dinledi. Sağlık durumu nedeniyle ortak alanlara çıkamayan ve yürüme güçlüğü çeken merkez sakinleri de odalarında ziyaret edildi.Samimi anların yaşandığı ziyaretin sonunda huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler ile karanfil verildi. Jandarma personelini karşılarında görmekten mutluluk duyan yaşlılar, tüm güvenlik güçlerine dua etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Huzurevi Müdürü Murat Köse, "Bayburt İl Jandarma Komutanlığı personeli bugün huzurevimizi ziyarete geldi. Yaşlılar Haftası münasebetiyle yaşlılarımızla sohbet ettiler, hediyeler sundular. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar" dedi.