Huzurevi sakinlerine jandarma sürprizi: Büyüklerin yüzü güldü | Video
26.03.2026 | 15:26
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı personeli, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyarette, yaşlılarla sohbet edilerek, duaları alındı.
Samimi anların yaşandığı ziyaretin sonunda huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler ile karanfil verildi. Jandarma personelini karşılarında görmekten mutluluk duyan yaşlılar, tüm güvenlik güçlerine dua etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Huzurevi Müdürü Murat Köse, "Bayburt İl Jandarma Komutanlığı personeli bugün huzurevimizi ziyarete geldi. Yaşlılar Haftası münasebetiyle yaşlılarımızla sohbet ettiler, hediyeler sundular. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:15
Huzurevi sakinlerine jandarma sürprizi: Büyüklerin yüzü güldü | Video 26.03.2026 | 15:26
01:31
00:13
01:27
02:21
00:48
01:35
04:01
01:51
01:10
00:27
03:07
01:03
00:22
00:08
00:57
01:56
01:56
00:57
