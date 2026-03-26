Huzurevi sakinlerine jandarma sürprizi: Büyüklerin yüzü güldü | Video

26.03.2026 | 15:26

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı personeli, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyarette, yaşlılarla sohbet edilerek, duaları alındı.

Huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenen jandarma personeli, büyüklerin Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutlayarak, hayat tecrübelerini dinledi. Sağlık durumu nedeniyle ortak alanlara çıkamayan ve yürüme güçlüğü çeken merkez sakinleri de odalarında ziyaret edildi.

Samimi anların yaşandığı ziyaretin sonunda huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler ile karanfil verildi. Jandarma personelini karşılarında görmekten mutluluk duyan yaşlılar, tüm güvenlik güçlerine dua etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Huzurevi Müdürü Murat Köse, "Bayburt İl Jandarma Komutanlığı personeli bugün huzurevimizi ziyarete geldi. Yaşlılar Haftası münasebetiyle yaşlılarımızla sohbet ettiler, hediyeler sundular. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar" dedi.
Tartıştığı sevgilisini vuracakken araya giren arkadaşını başından vurdu, ardından intihar etti! | Video 01:31
Tartıştığı sevgilisini vuracakken araya giren arkadaşını başından vurdu, ardından intihar etti! | Video 26.03.2026 | 14:48
Üsküdar’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada | Video 00:13
Üsküdar'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada | Video 26.03.2026 | 14:46
Kayıp olarak aranan 84 yaşındaki kadının cesedi bulundu | Video 01:27
Kayıp olarak aranan 84 yaşındaki kadının cesedi bulundu | Video 26.03.2026 | 14:20
Esenyurt’ta film sahnelerini aratmayan çatışma kamerada | Video 02:21
Esenyurt’ta film sahnelerini aratmayan çatışma kamerada | Video 26.03.2026 | 13:31
Kayseri’de 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:48
Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.03.2026 | 13:20
Kars’ta şarampole uçan araçtan sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu | Video 01:35
Kars'ta şarampole uçan araçtan sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu | Video 26.03.2026 | 12:37
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 14 şüphelinin ifade işlemleri başladı | Video 04:01
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 14 şüphelinin ifade işlemleri başladı | Video 26.03.2026 | 12:20
İstanbul’da siyah şapkalı hacker çetesi çökertildi! Facebook’tan 19 milyon 800 bin kişinin verilerini çalmışlar | Video 01:51
İstanbul’da siyah şapkalı hacker çetesi çökertildi! Facebook’tan 19 milyon 800 bin kişinin verilerini çalmışlar | Video 26.03.2026 | 12:17
Gaziosmanpaşa ve Sultangazi’de iki ayrı hırsızlık girişimi kamerada | Video 01:10
Gaziosmanpaşa ve Sultangazi’de iki ayrı hırsızlık girişimi kamerada | Video 26.03.2026 | 11:41
SON DAKİKA: Elazığ’da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı anı kameraya böyle yansıdı | Video 00:27
SON DAKİKA: Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı anı kameraya böyle yansıdı | Video 26.03.2026 | 11:26
Kurtlar Vadisi ile hafızalara kazınmıştı: Satışa çıkarılan yalının fiyatı dudak uçuklattı! | Video 03:07
"Kurtlar Vadisi" ile hafızalara kazınmıştı: Satışa çıkarılan yalının fiyatı dudak uçuklattı! | Video 26.03.2026 | 11:06
Ayağıyla araba süren şahıs tepki çekmişti: Ev hapsi ve her türlü motorlu araç kullanmama cezası verildi! | Video 01:03
Ayağıyla araba süren şahıs tepki çekmişti: Ev hapsi ve her türlü motorlu araç kullanmama cezası verildi! | Video 26.03.2026 | 09:55
Kaldırımda yürüyen kadının boynundaki kolyeyi çalarak kaçtı: O anlar kamerada | Video 00:22
Kaldırımda yürüyen kadının boynundaki kolyeyi çalarak kaçtı: O anlar kamerada | Video 26.03.2026 | 09:42
Küçükçekmece’de havai fişek patlatan şüpheli yakalandı | Video 00:08
Küçükçekmece’de havai fişek patlatan şüpheli yakalandı | Video 26.03.2026 | 09:33
Gaziantep’te kurşunlama şüphelilerine dev operasyon: 9 gözaltı | Video 00:57
Gaziantep'te kurşunlama şüphelilerine dev operasyon: 9 gözaltı | Video 26.03.2026 | 09:32
Çanakkale’de yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı | Video 01:56
Çanakkale'de yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı | Video 26.03.2026 | 09:32
Çanakkale’de korkunç kaza! Yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı | Video 01:56
Çanakkale'de korkunç kaza! Yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı | Video 26.03.2026 | 09:32
Gaziantep’te kurşunlama şüphelilerine dev operasyon: 9 gözaltı | Video 00:57
Gaziantep'te kurşunlama şüphelilerine dev operasyon: 9 gözaltı | Video 26.03.2026 | 09:31
Hatay’da kaldırımda yürüyen kadının kolyesini çalan şüpheli kamerada | Video 00:22
Hatay'da kaldırımda yürüyen kadının kolyesini çalan şüpheli kamerada | Video 26.03.2026 | 09:12

