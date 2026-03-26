26.03.2026 | 12:20

İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 14 şüphelinin Savcılıktaki ifade verme işlemleri başladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada 14 şüphelinin Savcılığa ifade verme işlemleri başladı. İfade işlemleri için 4 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği öğrenildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 14 şüphelinin ifade işlemleri başladı | Video 26.03.2026 | 12:20
BUGÜN

BU HAFTA

BU AY