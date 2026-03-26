Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 14 şüphelinin ifade işlemleri başladı | Video
26.03.2026 | 12:20
İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 14 şüphelinin Savcılıktaki ifade verme işlemleri başladı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada 14 şüphelinin Savcılığa ifade verme işlemleri başladı. İfade işlemleri için 4 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği öğrenildi.
Gaziosmanpaşa ve Sultangazi’de iki ayrı hırsızlık girişimi kamerada | Video 26.03.2026 | 11:41
Küçükçekmece’de havai fişek patlatan şüpheli yakalandı | Video 26.03.2026 | 09:33
Gaziantep'te kurşunlama şüphelilerine dev operasyon: 9 gözaltı | Video 26.03.2026 | 09:32
Çanakkale'de yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı | Video 26.03.2026 | 09:32
Hatay'da kaldırımda yürüyen kadının kolyesini çalan şüpheli kamerada | Video 26.03.2026 | 09:12
Ksyseri'de ateş açılan evdeki anne ve oğlu yaralandı | Video 26.03.2026 | 07:59
Esra Erol 76 yaşında sokakta kalan Hilmiye Teyze’nin umudu oldu! 25.03.2026 | 21:33
Kubilay'ın ailesi oğullarının odasını ATV Haber'e açtı 25.03.2026 | 20:23