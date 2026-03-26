Esenyurt'ta film sahnelerini aratmayan çatışma kamerada | Video 26.03.2026 | 13:31 İstanbul Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan iki grup sokakta karşılaşınca ortalık savaş alanına döndü. Aralarında yaşanan tartışma sonrasında aracına binerek kaçan adam husumetlilerine ateş etti. Silahlarına davranan iki şahıs ise mahallenin ortasında husumetlisine mermi yağdırdı. Şans eseri yaralanan olmazken, mermiler 3 araca isabet etti. Yaşanan çatışma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün gece 20:00 sıralarında Esenyurt Turgut Özal mahallesi 37. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında husumet bulunan iki grup, mahallede karşılaştı. Şahıslar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyürken, silahlar çekildi. Tartışma sonrasında taraflardan biri aracına binerek kaçmaya çalışırken, biraz ilerlediğinde husumetlilerine ateş açtı. Ardından silahını çeken iki şahısta husumetlisini kurşun yağmuruna tutarken, sokakta korku dolu anlar yaşandı. Mahallenin ortasında yaklaşık 10-15 el karşılıklı ateş edilen olayda şans eseri yaralanan olmazken, 3 araba mermilerin hedefi oldu. Yaşanan çatışma anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.