İstanbul’da siyah şapkalı hacker çetesi çökertildi! Facebook’tan 19 milyon 800 bin kişinin verilerini çalmışlar | Video

26.03.2026 | 12:17

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı milyonlarca kişinin kişisel verilerini ele geçiren, yurt dışı banka hesaplarını boşaltan ve "panel" kurarak veri ticareti yapan “Black Hat Hacker” (Siyah Şapkalı Hacker) çetesine yönelik operasyon düzenledi. Organize siber suç örgütünün Facebook’tan 19 milyon 800 bin kişiye ait veriyi ele geçirdiği, yurtdışı bankalardaki uyuyan hesapları boşalttığı, kamu kurumlarının veri tabanlarına erişerek vatandaşların bilgilerini "Avatar" ve "Sor Gelsin" isimli özel sorgu panellerinde sattığı ortaya çıktı.