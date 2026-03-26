Ayağıyla araba süren şahıs tepki çekmişti: Ev hapsi ve her türlü motorlu araç kullanmama cezası verildi! | Video

26.03.2026 | 09:55

Adana’da bir sürücünün seyir halindeyken açılır tavandan çıkarak ayağıyla direksiyonu kontrol ettiği anlar sosyal medyada tepki çekti. Kısa sürede gözaltına alınan sürücüye 2 bin TL para cezası kesilirken ehliyetine de el konuldu. Hakim karşısına çıkan sürücü, "Yaptığımın yanlış olduğunun farkındayım" dediği öne sürüldü. Sürücüye ev hapsi ve her türlü motorlu araçları kullanmama cezası verildi.

Alınan bilgiye göre olay, 2025 yılında Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Ş.Ö. (26), otomobiliyle seyir halindeyken sürücü koltuğundan ayağa kalkıp açılır tavandan dışarı çıktı. Bu sırada ayağıyla direksiyonu kontrol ederek aracını kullanmaya devam eden Ş.Ö.'nün tehlikeli hareketleri, yanında bulunan arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler daha sonra sosyal medyada paylaşılınca yayılıp tepki topladı.

Görüntüleri ihbar kabul eden Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Ş.Ö.'nün adresini tespit ederek şüpheliyi gözaltına aldı.

"YANLIŞ OLDUĞUNUN FARKINDAYIM"
Emniyetteki ifadesinde pişman olduğunu belirttiği öğrenilen Ş.Ö.'nün, "Yaptığımın yanlış olduğunun farkındayım, pişmanım. Keşke yapmasaydım" dediği ileri sürüldü. Ş.Ö.'ye 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'kamu huzurunu bozacak şekilde araç kullanma' maddelerinden 2 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de el konuldu. Para cezasının, ihlalin gerçekleştiği tarihe göre düzenlendiği belirtildi.

"EV HAPSİ VE HER TÜRLÜ ARAÇ KULLANMAMA CEZASI"
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Ö., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi ve her türlü motorlu taşıt kullanmama cezasına çarptırıldı. Ayrıca şüphelinin, araç kullanmaya elverişli olup olmadığının tespiti için hastanede tedavi ve değerlendirmeye tabi tutulmasına da karar verildi.
