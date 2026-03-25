Aleyna Kalaycıoğlu’nun ‘Kubilay Canbay’ın ayak işlerini yapardı’ ifadesine cevap verdi! Canbay: Hiç mi ölüye saygınız yok!

25.03.2026 | 22:35

Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Aleyna Kalaycıoğlu’nun ‘Kubilay Canbay’ın ayak işlerini yapardı’ ifadesindeki detaylara Canbay’ın cevabı sert oldu! İşte o açıklamanın detayları!