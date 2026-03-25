Kubilay'ın ailesi oğullarının odasını ATV Haber'e açtı

25.03.2026 | 20:23

İstanbul Ümraniye'de genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırı tüm ülkenin yüreğini sızlattı. Aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan gibi isimlerin de bulunduğu 7 kişinin tutuklanırken, acılı aile oğullarının odasını ilk kez Atv Haber için açtı. Baba Cemil Kundakçı gözyaşları içerisinde, "Oğlum yeni sipariş ettiği montu giyemedi" dedi.