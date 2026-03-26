Küçükçekmece’de havai fişek patlatan şüpheli yakalandı | Video

Küçükçekmece'de havai fişek patlatan şüpheli yakalandı | 26.03.2026 | 09:33

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce 24.03.2026 tarihi saat 22.45 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesinde bulunan bir cadde üzerinde D.Y.(24) isimli şahıs havai fişek patlattı. Yapılan incelemeler sonucunda ekipler, D.Y. isimli şüpheliyi yakaladı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince "izinsiz havai fişek atmak" maddesinden idari işlem uygulandı, ayrıca "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan tarihinde adli makamlara sevk edilecek.