SON DAKİKA: Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı anı kameraya böyle yansıdı | Video 26.03.2026 | 11:26 Son dakika haberi: Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 10:37'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.