Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

26.03.2026 | 13:20

Kayseri’de 2 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan aracın sürücüsü hakim karşısına çıktı. Köpek ölüsünü yoldan kaldırmak için araçtan inen 2 kişiye aracın çarptığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kayseri'de Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana gelen ve İsmail T. ve Adnan Z.'nin hayatını kaybettiği trafik kazasında; kazaya karışan 50 AEZ 355 plakalı aracın sürücüsü M.K.'nin yargılanmasına Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanık M.K.'nin katılmadığı duruşmada savunma yapan avukatı, olayda hayatını kaybeden İsmail T. ve Adnan Z.'nin asli kusurlu olduklarını öne sürdü. Müvekkilinin hız sınırları içinde hareket ettiğini belirten avukat, olayda hayatını kaybeden şahısların aracın dışında olduklarını belirterek, araç içinde olmaları durumunda hasarın bu kadar fazla olmayacağını, müvekkili M.K.'nin iddia edildiği gibi araç kullanırken telefon kullanmadığını söyledi.

"Can kurtarmak için canlarından oldular"
İsmail T.'nin ailesinin avukatı İsmail T.'nin yoldaki köpeği kurtarmak için aracından indiğini, Adnan Z.'nin de ona yardımcı olduğunu belirterek; "Bir can kurtarmak isterken canlarından oldular" dedi. M.K.'nin araç kullanırken telefonla konuştuğunu iddia eden avukat, iki aracın olay yerinden geçtiğini ancak M.K.'nin aracının hiç fren yapmadan İsmail T. ve Adnan Z.'ye çarptığını ifade etti. Olayda hayatını kaybeden Adnan Z.'nin yakınları ise kaza anına ait görüntülerde M.K.'nin yüzde 100 suçlu olduğunun görüldüğünü belirterek; "2 can gidiyor, sürücü bir gün bile yatmadı" diyerek, sanığın tutuklanmamasını ve en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Savcılık makamı; sanık M.K.'nin taksirle birden fazla kişiyi öldürmekten cezalandırılmasını talep ederken, mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Feci kaza kamerada
30 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen kaza an be an güvenlik kameralarına da yansıdı. İddianameye yansıyan ifadelere göre olay şöyle gerçekleşti: "30/04/2025 tarihinde Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarında seyir halinde olan maktul İsmail T.'nin sevk ve idaresinde olan 38 GS 866 plakalı araçla bir köpeğe çarptığı, bu sebeple yolun orta şeridinde durarak köpek ölüsünü bagajına koymak isterken yine aynı istikametten gelen 38 P 2195 plakalı servis sürücüsü maktul Adnan Z.'nin aracını yolun kenarına park ederek diğer maktul İsmail T.'ye yardım etmeye çalıştığı, söz konuş köpek ölüsünü araç bagajına yüklemek istedikleri sırada Nevşehir istikametinden gelen ve iki ABD'li turisti taşıyan 50 AEZ 355 plakalı araç sürücüsü şüpheli M.K.'nin sevk ve idaresindeki aracın yolun orta şeridindeki maktullerin Adnan Z. ve İsmail T.'ye çarptığı, maktul Adnan Z.'nin olay yerinde vefat ettiği, maktul İsmail T.'nin ise yaralı olarak Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ancak 15/05/2025 tarihinde vefat ettiği anlaşılmıştır."
Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.03.2026 | 13:20
