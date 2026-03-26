Otobüs şoförünün manevrası faciayı önledi: O anlar kamerada | Video

26.03.2026 | 14:35

Bolu'da aniden şerit değiştiren tırın çarptığı otobüs sürücüsünün manevrası sayesinde 26 yolcu burnu bile kanamadan kurtuldu. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, sürücü o anları anlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, dün Bolu TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'dan İstanbul'a gitmek üzere hareket eden Kale firmasına ait 34 KS 591 plakalı yolcu otobüsü, bir anda şerit değiştiren 41 AKH 217 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü, refüj demirini kırarak toprak zeminde sürüklenerek durabildi. Tırın kendisine çarpacağını fark eden otobüs sürücüsü Aşkın Lütfi Yeni'nin erken manevrasıyla otobüste bulunan 26 yolcu yara almadan kurtuldu.

KAZA ANI KAMERADA
Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tırın bir anda otobüse doğru şerit değiştirdiği görülüyor. Otobüs şoförünün korna çalmasına rağmen tır otobüse çarpıyor. Daha sonra refüje çarpan otobüs toprak zemine sürükleniyor. Tır ise durmadan uzaklaşıyor.

"ARACI DEVİRSEYDİM KESİNLİKLE ÖLÜMLE SONUÇLANIRDI, YOLCULARIMIZ ÖLÜRDÜ, BELKİ BEN DE ÖLÜRDÜM"
Kastamonu'da yaşayan Aşkın Lütfi Yeni, uzun yıllardır otobüs şoförlüğü yaptığını belirterek, "Dün akşam başımıza talihsiz bir olay geldi ve olayın faili karşı taraf, asıl suçlu olan taraf. Ben kurtarmaya çalıştım. Elimden gelen her şeyi yaptım. Bütün yolcularımız da şahit. 26 yolcumuz vardı. Karşı taraftaki tırcı ama büyük ihtimalle uykusuzdu ve en sağ şeritten önce orta şeride, daha sonra da sol şeride doğru geçti. Ben kurtarmaya çalışsam da oraya kadar da geldi. Bize sağ taraftan vurdu. Ben de otobüsü devirmemek adına frene de bastım, kornaya da bastım ama en son mecbur kaldım, refüje çıktım. O şekilde durdurabildim. Hemen anında kalktım, yolculara müdahale ettim, 'yaralanan var mı, bir yerinde bir şey olan var mı' diye sordum. Hepsi teşekkür etti. Allah'a şükür kimsenin burnu kanamadı. Trafik ekiplerimiz geldi, ilgilendiler. Onlar da yolcularla tek tek ilgilendi. Firmamız tek tek bütün yolcuları aradılar, 'ben de mi hata, karşı taraftan mı hata' diye tek tek sordular. Onlar da sağ olsunlar, 'bizim kaptanımız sakinliğiyle bizim hayatımızı kurtardı, ona teşekkür ediyoruz' dediler. Böyle bir şey yaşandığı için üzgünüm" dedi.

Tır sürücüsünün kendisine çarptıktan sonra kaçtığını ifade eden Yeni, "Daha sonra jandarma ekipleri de kaçan kaptanı da yakaladılar ama hayatınız sonlanmak üzere gibi geliyor. Yapabilecek her şeyi o anda hesap ediyorsunuz kafanızda. Yapılabilecek en doğru şeyi yapmaya çalıştım ki doğrusunu yaptığıma eminim. O aracı devirseydim kesinlikle ölümle sonuçlanırdı. Yolcularımız ölürdü, belki de ben de ölürdüm" diye konuştu.

Uykusuz yola çıkılmaması gerektiğini dile getiren Yeni, yolcular yaralanmadığı için mutlu olduğunu belirterek, "Lütfen uykusuz yola çıkmasınlar. Biz, can taşıyoruz, onlar yük taşıyor. Onlar da kaptan, biz de kaptanız ama 26 kişiyi öldürebilirdi" şeklinde konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY