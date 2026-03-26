26.03.2026 | 14:46

Üsküdar'da seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan iki sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı çevre bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza saat 23.45 sıralarında Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi.İddiya göre seyir halindeki iki otomobil sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı.Kazada her iki otomobil sürücüsü de yaralandı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise, kazada yaralanan sürücülere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolda hızla ilerleyen iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı anlar görülüyor. Hızla çarpışan iki otomobilden biri çarpmanın etkisiyle havaya kalkıyor.

Tartıştığı sevgilisini vuracakken araya giren arkadaşını başından vurdu, ardından intihar etti! | Video 01:31
Tartıştığı sevgilisini vuracakken araya giren arkadaşını başından vurdu, ardından intihar etti! | Video 26.03.2026 | 14:48
Üsküdar’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada | Video 00:13
Üsküdar'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada | Video 26.03.2026 | 14:46
Kayıp olarak aranan 84 yaşındaki kadının cesedi bulundu | Video 01:27
Kayıp olarak aranan 84 yaşındaki kadının cesedi bulundu | Video 26.03.2026 | 14:20
Esenyurt’ta film sahnelerini aratmayan çatışma kamerada | Video 02:21
Esenyurt’ta film sahnelerini aratmayan çatışma kamerada | Video 26.03.2026 | 13:31
Kayseri’de 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:48
Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.03.2026 | 13:20
Kars’ta şarampole uçan araçtan sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu | Video 01:35
Kars'ta şarampole uçan araçtan sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu | Video 26.03.2026 | 12:37
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 14 şüphelinin ifade işlemleri başladı | Video 04:01
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 14 şüphelinin ifade işlemleri başladı | Video 26.03.2026 | 12:20
İstanbul’da siyah şapkalı hacker çetesi çökertildi! Facebook’tan 19 milyon 800 bin kişinin verilerini çalmışlar | Video 01:51
İstanbul’da siyah şapkalı hacker çetesi çökertildi! Facebook’tan 19 milyon 800 bin kişinin verilerini çalmışlar | Video 26.03.2026 | 12:17
Gaziosmanpaşa ve Sultangazi’de iki ayrı hırsızlık girişimi kamerada | Video 01:10
Gaziosmanpaşa ve Sultangazi’de iki ayrı hırsızlık girişimi kamerada | Video 26.03.2026 | 11:41
SON DAKİKA: Elazığ’da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı anı kameraya böyle yansıdı | Video 00:27
SON DAKİKA: Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı anı kameraya böyle yansıdı | Video 26.03.2026 | 11:26
Kurtlar Vadisi ile hafızalara kazınmıştı: Satışa çıkarılan yalının fiyatı dudak uçuklattı! | Video 03:07
"Kurtlar Vadisi" ile hafızalara kazınmıştı: Satışa çıkarılan yalının fiyatı dudak uçuklattı! | Video 26.03.2026 | 11:06
Ayağıyla araba süren şahıs tepki çekmişti: Ev hapsi ve her türlü motorlu araç kullanmama cezası verildi! | Video 01:03
Ayağıyla araba süren şahıs tepki çekmişti: Ev hapsi ve her türlü motorlu araç kullanmama cezası verildi! | Video 26.03.2026 | 09:55
Kaldırımda yürüyen kadının boynundaki kolyeyi çalarak kaçtı: O anlar kamerada | Video 00:22
Kaldırımda yürüyen kadının boynundaki kolyeyi çalarak kaçtı: O anlar kamerada | Video 26.03.2026 | 09:42
Küçükçekmece’de havai fişek patlatan şüpheli yakalandı | Video 00:08
Küçükçekmece’de havai fişek patlatan şüpheli yakalandı | Video 26.03.2026 | 09:33
Gaziantep’te kurşunlama şüphelilerine dev operasyon: 9 gözaltı | Video 00:57
Gaziantep'te kurşunlama şüphelilerine dev operasyon: 9 gözaltı | Video 26.03.2026 | 09:32
Çanakkale’de yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı | Video 01:56
Çanakkale'de yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı | Video 26.03.2026 | 09:32
Çanakkale’de korkunç kaza! Yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı | Video 01:56
Çanakkale'de korkunç kaza! Yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı | Video 26.03.2026 | 09:32
Gaziantep’te kurşunlama şüphelilerine dev operasyon: 9 gözaltı | Video 00:57
Gaziantep'te kurşunlama şüphelilerine dev operasyon: 9 gözaltı | Video 26.03.2026 | 09:31
Hatay’da kaldırımda yürüyen kadının kolyesini çalan şüpheli kamerada | Video 00:22
Hatay'da kaldırımda yürüyen kadının kolyesini çalan şüpheli kamerada | Video 26.03.2026 | 09:12
Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı Enstitü Dijital platformu tanıtıldı 02:06
Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı Enstitü Dijital platformu tanıtıldı 26.03.2026 | 08:54

