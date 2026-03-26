26.03.2026 | 14:20

Afyonkarahisar’da hurdacılık yaptığı belirtilen ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 84 yaşındaki Ayşe Kutluay kaybolduktan yaklaşık 15 saat sonra düştüğü su kanalında ölü bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Dazkırı ilçesine bağlı Yüreğir köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaşadığı köyde hurdacılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Ayşe Kutluay isimli kadının bir süre görülmeyince köy sakinleri durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile birlikte AFAD, ANDA, İLKAD, DAK 95 ve AKUT ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kayıp kadını bulmak için arama çalışması başlattı. Gece boyu devam eden arama çalışmalarına gün ağardığında dron ile havadan da devam edildi. Yaklaşık 15 saat süren arama çalışması sonrası talihsiz kadının cansız bedeni Acıgöl kenarından geçen bir kanalda bulundu. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Kutluay'ın cesedi yapılan incelemelerin ardından düştüğü yerden kaldırılarak otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, talihsiz kadının köyün içerisinden yürüyerek geçtiği son anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kayıp olarak aranan 84 yaşındaki kadının cesedi bulundu | Video 01:27
Kayıp olarak aranan 84 yaşındaki kadının cesedi bulundu | Video 26.03.2026 | 14:20
Esenyurt’ta film sahnelerini aratmayan çatışma kamerada | Video 02:21
Esenyurt’ta film sahnelerini aratmayan çatışma kamerada | Video 26.03.2026 | 13:31
Kayseri’de 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:48
Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.03.2026 | 13:20
Kars’ta şarampole uçan araçtan sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu | Video 01:35
Kars'ta şarampole uçan araçtan sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu | Video 26.03.2026 | 12:37
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 14 şüphelinin ifade işlemleri başladı | Video 04:01
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 14 şüphelinin ifade işlemleri başladı | Video 26.03.2026 | 12:20
İstanbul’da siyah şapkalı hacker çetesi çökertildi! Facebook’tan 19 milyon 800 bin kişinin verilerini çalmışlar | Video 01:51
İstanbul’da siyah şapkalı hacker çetesi çökertildi! Facebook’tan 19 milyon 800 bin kişinin verilerini çalmışlar | Video 26.03.2026 | 12:17
Gaziosmanpaşa ve Sultangazi’de iki ayrı hırsızlık girişimi kamerada | Video 01:10
Gaziosmanpaşa ve Sultangazi’de iki ayrı hırsızlık girişimi kamerada | Video 26.03.2026 | 11:41
SON DAKİKA: Elazığ’da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı anı kameraya böyle yansıdı | Video 00:27
SON DAKİKA: Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı anı kameraya böyle yansıdı | Video 26.03.2026 | 11:26
Kurtlar Vadisi ile hafızalara kazınmıştı: Satışa çıkarılan yalının fiyatı dudak uçuklattı! | Video 03:07
"Kurtlar Vadisi" ile hafızalara kazınmıştı: Satışa çıkarılan yalının fiyatı dudak uçuklattı! | Video 26.03.2026 | 11:06
Ayağıyla araba süren şahıs tepki çekmişti: Ev hapsi ve her türlü motorlu araç kullanmama cezası verildi! | Video 01:03
Ayağıyla araba süren şahıs tepki çekmişti: Ev hapsi ve her türlü motorlu araç kullanmama cezası verildi! | Video 26.03.2026 | 09:55
Kaldırımda yürüyen kadının boynundaki kolyeyi çalarak kaçtı: O anlar kamerada | Video 00:22
Kaldırımda yürüyen kadının boynundaki kolyeyi çalarak kaçtı: O anlar kamerada | Video 26.03.2026 | 09:42
Küçükçekmece’de havai fişek patlatan şüpheli yakalandı | Video 00:08
Küçükçekmece’de havai fişek patlatan şüpheli yakalandı | Video 26.03.2026 | 09:33
Gaziantep’te kurşunlama şüphelilerine dev operasyon: 9 gözaltı | Video 00:57
Gaziantep'te kurşunlama şüphelilerine dev operasyon: 9 gözaltı | Video 26.03.2026 | 09:32
Çanakkale’de yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı | Video 01:56
Çanakkale'de yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı | Video 26.03.2026 | 09:32
Çanakkale’de korkunç kaza! Yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı | Video 01:56
Çanakkale'de korkunç kaza! Yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı | Video 26.03.2026 | 09:32
Gaziantep’te kurşunlama şüphelilerine dev operasyon: 9 gözaltı | Video 00:57
Gaziantep'te kurşunlama şüphelilerine dev operasyon: 9 gözaltı | Video 26.03.2026 | 09:31
Hatay’da kaldırımda yürüyen kadının kolyesini çalan şüpheli kamerada | Video 00:22
Hatay'da kaldırımda yürüyen kadının kolyesini çalan şüpheli kamerada | Video 26.03.2026 | 09:12
Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı Enstitü Dijital platformu tanıtıldı 02:06
Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı Enstitü Dijital platformu tanıtıldı 26.03.2026 | 08:54
İstanbul Küçükçekmece’de havai fişek atan şüpheli gözaltına alındı | Video 00:08
İstanbul Küçükçekmece'de havai fişek atan şüpheli gözaltına alındı | Video 26.03.2026 | 08:09
Ksyseri’de ateş açılan evdeki anne ve oğlu yaralandı | Video 01:34
Ksyseri'de ateş açılan evdeki anne ve oğlu yaralandı | Video 26.03.2026 | 07:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY