Tartıştığı sevgilisini vuracakken araya giren arkadaşını başından vurdu, ardından intihar etti! | Video

Tartıştığı sevgilisini vuracakken araya giren arkadaşını başından vurdu, ardından intihar etti!

26.03.2026 | 14:48

Şanlıurfa'da sokak ortasında tartıştığı sevgilisi Mine Ö.’ye tabancayla ateş eden Ali Badıllı (45), bu sırada araya giren kadının arkadaşı Semra Mutlukaya'yı (33) başından vurdu. Mutlukaya ağır yaralanırken, Ali Badıllı olayın ardından aynı silahla intihar etti.

Olay, gece saatlerinde Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. 1 çocuk babası emlakçı Ali Badıllı, uzun süredir gönül ilişkisi yaşadığı, çağrı merkezinde çalışan Mine Ö. ve arkadaşı Semra Mutlukaya ile buluştu. Burada, henüz bilinmeyen nedenle Ali Badıllı ile Mine Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken Ali Badıllı, yanındaki tabancayı çekip ateşledi. Silahtan çıkan kurşun, bu sırada araya giren Semra Mutlukaya'nın başına isabet etti. Semra Mutlukaya kanlar içinde yere yığıldı. Mutlukaya'nın öldüğünü düşünen Badıllı, bu kez silahın namlusunu kendisine doğrultup ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Ali Badıllı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Semra Mutlukaya ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan Mine Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kayıp olarak aranan 84 yaşındaki kadının cesedi bulundu | Video 01:27
Kayıp olarak aranan 84 yaşındaki kadının cesedi bulundu | Video 26.03.2026 | 14:20
Esenyurt’ta film sahnelerini aratmayan çatışma kamerada | Video 02:21
Esenyurt’ta film sahnelerini aratmayan çatışma kamerada | Video 26.03.2026 | 13:31
Kayseri’de 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:48
Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.03.2026 | 13:20
Kars’ta şarampole uçan araçtan sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu | Video 01:35
Kars'ta şarampole uçan araçtan sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu | Video 26.03.2026 | 12:37
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 14 şüphelinin ifade işlemleri başladı | Video 04:01
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 14 şüphelinin ifade işlemleri başladı | Video 26.03.2026 | 12:20
İstanbul’da siyah şapkalı hacker çetesi çökertildi! Facebook’tan 19 milyon 800 bin kişinin verilerini çalmışlar | Video 01:51
İstanbul’da siyah şapkalı hacker çetesi çökertildi! Facebook’tan 19 milyon 800 bin kişinin verilerini çalmışlar | Video 26.03.2026 | 12:17
Gaziosmanpaşa ve Sultangazi’de iki ayrı hırsızlık girişimi kamerada | Video 01:10
Gaziosmanpaşa ve Sultangazi’de iki ayrı hırsızlık girişimi kamerada | Video 26.03.2026 | 11:41
SON DAKİKA: Elazığ’da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı anı kameraya böyle yansıdı | Video 00:27
SON DAKİKA: Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı anı kameraya böyle yansıdı | Video 26.03.2026 | 11:26
Kurtlar Vadisi ile hafızalara kazınmıştı: Satışa çıkarılan yalının fiyatı dudak uçuklattı! | Video 03:07
"Kurtlar Vadisi" ile hafızalara kazınmıştı: Satışa çıkarılan yalının fiyatı dudak uçuklattı! | Video 26.03.2026 | 11:06
Ayağıyla araba süren şahıs tepki çekmişti: Ev hapsi ve her türlü motorlu araç kullanmama cezası verildi! | Video 01:03
Ayağıyla araba süren şahıs tepki çekmişti: Ev hapsi ve her türlü motorlu araç kullanmama cezası verildi! | Video 26.03.2026 | 09:55
Kaldırımda yürüyen kadının boynundaki kolyeyi çalarak kaçtı: O anlar kamerada | Video 00:22
Kaldırımda yürüyen kadının boynundaki kolyeyi çalarak kaçtı: O anlar kamerada | Video 26.03.2026 | 09:42
Küçükçekmece’de havai fişek patlatan şüpheli yakalandı | Video 00:08
Küçükçekmece’de havai fişek patlatan şüpheli yakalandı | Video 26.03.2026 | 09:33
Gaziantep’te kurşunlama şüphelilerine dev operasyon: 9 gözaltı | Video 00:57
Gaziantep'te kurşunlama şüphelilerine dev operasyon: 9 gözaltı | Video 26.03.2026 | 09:32
Çanakkale’de yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı | Video 01:56
Çanakkale'de yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı | Video 26.03.2026 | 09:32
Çanakkale’de korkunç kaza! Yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı | Video 01:56
Çanakkale'de korkunç kaza! Yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı | Video 26.03.2026 | 09:32
Gaziantep’te kurşunlama şüphelilerine dev operasyon: 9 gözaltı | Video 00:57
Gaziantep'te kurşunlama şüphelilerine dev operasyon: 9 gözaltı | Video 26.03.2026 | 09:31
Hatay’da kaldırımda yürüyen kadının kolyesini çalan şüpheli kamerada | Video 00:22
Hatay'da kaldırımda yürüyen kadının kolyesini çalan şüpheli kamerada | Video 26.03.2026 | 09:12
Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı Enstitü Dijital platformu tanıtıldı 02:06
Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı Enstitü Dijital platformu tanıtıldı 26.03.2026 | 08:54
İstanbul Küçükçekmece’de havai fişek atan şüpheli gözaltına alındı | Video 00:08
İstanbul Küçükçekmece'de havai fişek atan şüpheli gözaltına alındı | Video 26.03.2026 | 08:09

