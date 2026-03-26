Kars'ta şarampole uçan araçtan sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu | Video
26.03.2026 | 12:37
Kars’ta etkili olan sis ve yağışlı hava, trafik kazasını da beraberinde getirdi. Emniyet kemeri sayesinde sürücü kazayı burnu kanamadan atlattı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yan yatan aracın kapısından sürücü kendi imkanlarıyla ile çıktı. Sağlık ekiplerinin yanına giden sürücünün yapılan ilk kontrolünde sağlık durumunun iyi olduğunu belirlendi. Ancak sürücünün, emniyet kemeri takılı olduğu için kazayı burnu bile kanamadan atlattığı öğrenildi.
Öte yandan kazada emniyet kemerinin sadece bir kural değil, hayat kurtaran bir önlem olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.
Esenyurt’ta film sahnelerini aratmayan çatışma kamerada | Video 26.03.2026 | 13:31
Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.03.2026 | 13:20
Kars'ta şarampole uçan araçtan sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu | Video 26.03.2026 | 12:37
Gaziosmanpaşa ve Sultangazi’de iki ayrı hırsızlık girişimi kamerada | Video 26.03.2026 | 11:41
Küçükçekmece’de havai fişek patlatan şüpheli yakalandı | Video 26.03.2026 | 09:33
Gaziantep'te kurşunlama şüphelilerine dev operasyon: 9 gözaltı | Video 26.03.2026 | 09:32
Çanakkale'de yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı | Video 26.03.2026 | 09:32
Çanakkale'de korkunç kaza! Yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı | Video 26.03.2026 | 09:32
Gaziantep'te kurşunlama şüphelilerine dev operasyon: 9 gözaltı | Video 26.03.2026 | 09:31
Hatay'da kaldırımda yürüyen kadının kolyesini çalan şüpheli kamerada | Video 26.03.2026 | 09:12
İstanbul Küçükçekmece'de havai fişek atan şüpheli gözaltına alındı | Video 26.03.2026 | 08:09
Ksyseri'de ateş açılan evdeki anne ve oğlu yaralandı | Video 26.03.2026 | 07:59