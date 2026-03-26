Kars'ta şarampole uçan araçtan sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu | Video

26.03.2026 | 12:37

Kars’ta etkili olan sis ve yağışlı hava, trafik kazasını da beraberinde getirdi. Emniyet kemeri sayesinde sürücü kazayı burnu kanamadan atlattı.

Kaza, Kars'tan Arpaçay istikametine seyir halinde olan bir otomobilin kontrolden çıkmasıyla meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sis ve kaygan zemin nedeniyle otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, şarampole yuvarlanarak yan yattı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yan yatan aracın kapısından sürücü kendi imkanlarıyla ile çıktı. Sağlık ekiplerinin yanına giden sürücünün yapılan ilk kontrolünde sağlık durumunun iyi olduğunu belirlendi. Ancak sürücünün, emniyet kemeri takılı olduğu için kazayı burnu bile kanamadan atlattığı öğrenildi.

Öte yandan kazada emniyet kemerinin sadece bir kural değil, hayat kurtaran bir önlem olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.
