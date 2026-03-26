Alanya'da Mart ayında deniz keyfi

26.03.2026 | 18:03

Antalya'nın Alanya ilçesinde hava sıcaklığının 19 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçülmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'na akın etti.