Balkonundan girdiği daireden dizüstü bilgisayar çalan şüpheli kamerada: O hırsız tutuklandı | Video

27.03.2026 | 11:05

Adana'da balkonundan tırmanarak girdiği daireden dizüstü bilgisayar çalan Yakup E. (26), güvenlik kamerasından tespit edilerek, yakalanıp, tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 5 Mart'ta saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Yakup E., A.Y.'nin 1'inci kattaki apartman dairesinin balkonuna tırmanıp, girdi. İçeride yaklaşık 5 dakika kalan şüpheli, salondaki dizüstü bilgisayarı çalıp, balkondan atlayarak bölgeden ayrıldı. Şüphelinin eve girip, çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Eve geldiğinde hırsızlığı fark eden A.Y., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yakup E.'yi saklandığı evde yakaladı. Emniyetteki ifadesinde pişman olduğunu belirten Yakup E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Dizüstü bilgisayar ise bulunup, sahibine teslim edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY