Hatay'da korku dolu anlar: Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü havada böyle takla attı! | Video 27.03.2026 | 09:15 Hatay'da dönüş yapmak isteyen otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; geçtiğimiz günlerde Erzin ilçesi kent merkezinde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet, karşı yönden gelen ve dönüş yapmak isteyen otomobille çarpıştı. Motosiklet sürücüsü, otomobile ok gibi saplanırken o anlar kameraya yansıdı. Kazada; motosikletin, otomobille çarpışması ve sürücünün havada takla attığı anlar an be an kaydedildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.