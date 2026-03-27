Otomobil 60 metre boyunca defalarca takla attı: 2 kişi yaralandı! Feci kaza kamerada | Video 27.03.2026 | 09:54 Edirne'de yaklaşık 60 metre boyunca defalarca takla atan otomobilde bulunan 2 kişinin yaralandığı kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 24 Mart 2026 Salı günü saat 07.04'te meydana geldi. Kapıkule Sınır Kapısı istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan E.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; aracın yaklaşık 60 metre sürüklenerek defalarca takla attığı görüldü.İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü E.D. ve yanındaki arkadaşı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.