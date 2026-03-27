Eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı | Video

27.03.2026 | 08:21

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, gece yarısı otomobille geldikleri mekana tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu, içeride bulunan iş insanı Volkan Berberoğlu ve C.Ö. ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Şüpheliler, geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekiler panikle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde C.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Volkan Berberoğlu ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından C.Ö.'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

