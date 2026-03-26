Isparta'da akran zorbalığı kamerada!

26.03.2026 | 18:43

Isparta'da meydana gelen olayda, ikisi de ortaokulda eğitim gören G.N.K ile B.S. adlı kız öğrenciler caddede karşılaştı. G.N.K., isimli öğrenci "Bugün benim seni dövesim var.” diyerek B.S., isimli öğrencinin şaçından tuttu, yere yatırdı ve ayağıyla yüzüne bastı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.