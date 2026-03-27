Fatih'te inanılmaz olay: Alışveriş yaptığı bakkalı oyuncak silahla bastı! | Video

27.03.2026 | 10:04

Fatih'te alışveriş yaptığı bakkalın para üstünü yanlış verdiğini iddia eden kişi bir süre sonra bakkala bıçak ve oyuncak olduğu öğrenilen silahla geri geldi. Bakkal ve şüpheli arasında yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 11.45 sıralarında Seyyid Ömer Mahallesinde bulunan bir bakkalda meydana geldi. İddiaya göre, bakkala gelerek alışveriş yapan 1 şüpheli para üstünü yanlış verdiği iddiasıyla iş yeri sahibiyle tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında bakkaldan çıkan şüpheli kısa bir süre sonra yüzünü gizleyerek silah ve bıçakla bakkala geri geldi. Bakkal sahibiyle yaşanan arbede sonrasında şüpheli bu kez elindkei bıçakla bakkala saldırmaya çalıştı.Yaşanan arbede sonrası şüpheli olay yerinden kaçtı. Diğer yandan şüphelinin elindeki silahın oyuncak olduğu öğrenildi.

OYUNCAK SİLAHLA GELDİĞİ ANLAR KAMERADA

Yaşanan arbede iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin bakkalla tartışması, ardından elindeki bıçak ve oyuncak silahla bakkala yeniden geldiği anlar görülüyor. Görüntülerde şüphelinin bıçakla saldırmaya çalıştığı ve olay yerinden kaçtığı anlar da yer alıyor.

