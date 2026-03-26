Mardin'de geri manevra yapan araç motosikletlere böyle çarptı | Video 26.03.2026 | 17:24

Edinilen bilgilere göre, 13 Mart Mahallesi Işık Caddesi'nde sürücü, 06 DDB 962 plakalı hafif ticari araçla geri manevra yaptığı sırada fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan araç, bir iş yerinin önünde park halinde bulunan motosikletlere ve dış mekan korkuluğuna çarptı. Kazada 3 motosiklet ile iş yerinin korkuluğunda maddi hasar meydana geldi. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.