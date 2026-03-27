Adana'da torbacılara şafak operasyonu: 15 gözaltı | Video 27.03.2026 | 10:18 Adana'da şafak vakti 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 16 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 15 kişi gözaltına alındı. Söz konusu şüphelilerinin evinde yapılan arama çalışmasında 46,20 gram bonzai, 43,37 gram bonzai hammaddesi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.