Üç kişinin öldüğü bar saldırısının dehşet anları kamerada | Video

27.03.2026 | 14:14

Kocaeli'de 3 kişinin hayatını kaybettiği bar saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde gece 00.30 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bir eğlence mekanına otomobilden tabancayla ateş açıldı. Saldırıda, mekanın sahibi Volkan Berberoğlu (42), iş adamı ve Kocaelispor kongre üyesi Cem Özer (49), olaydan bir hafta önce emekliye ayrıldığı öğrenilen polis memuru Talip Çakır ile ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Şüpheliler ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cem Özer'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralılardan Berberoğlu ve eski polis memuru Çakır, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan dehşet verici olayın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde tramway geçtikten hemen sonra bir otomobilin mekana yaklaşması yer alıyor. Üç kişi mekanın kapısının önünde beklerken, bir kişi saldırıdan hemen önce içeriye giriyor. Mekana yaklaşan otomobilden ateş açılması neticesi bir kişi yere düşüyor, diğer şahıs ise park halindeki arabanın arkasına saklanıyor. Zanlılar yaklaşık 5 saniye içerisinde ateş ederek olay yerinden kaçıyor. Görüntülerin sonunda, bölgede devriyede bulunan bir polis ekibi koşarak olay yerine geliyor.

Eşiyle yürüdüğü sırada tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı! Olay anı kamerada | Video 02:04
Eşiyle yürüdüğü sırada tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı! Olay anı kamerada | Video 27.03.2026 | 14:46
Hande Erçel, Adli Tıp Kurumu’nda test verdi | Video 00:39
Hande Erçel, Adli Tıp Kurumu'nda test verdi | Video 27.03.2026 | 14:19
Üç kişinin öldüğü bar saldırısının dehşet anları kamerada | Video 01:34
Üç kişinin öldüğü bar saldırısının dehşet anları kamerada | Video 27.03.2026 | 14:14
Akrobatik sürüş pahalıya patladı: 128 bin TL ceza yedi | Video 00:18
Akrobatik sürüş pahalıya patladı: 128 bin TL ceza yedi | Video 27.03.2026 | 14:05
Yaklaşık 1,5 kilo altın çalıp kayıplara karıştılar! Silahla kuyumcu soygunu kamerada | Video 04:14
Yaklaşık 1,5 kilo altın çalıp kayıplara karıştılar! Silahla kuyumcu soygunu kamerada | Video 27.03.2026 | 11:39
Balkonundan girdiği daireden dizüstü bilgisayar çalan şüpheli kamerada: O hırsız tutuklandı | Video 01:25
Balkonundan girdiği daireden dizüstü bilgisayar çalan şüpheli kamerada: O hırsız tutuklandı | Video 27.03.2026 | 11:05
Adana’da torbacılara şafak operasyonu: 15 gözaltı | Video 00:43
Adana'da torbacılara şafak operasyonu: 15 gözaltı | Video 27.03.2026 | 10:18
Fatih’te inanılmaz olay: Alışveriş yaptığı bakkalı oyuncak silahla bastı! | Video 01:53
Fatih'te inanılmaz olay: Alışveriş yaptığı bakkalı oyuncak silahla bastı! | Video 27.03.2026 | 10:04
Otomobil 60 metre boyunca defalarca takla attı: 2 kişi yaralandı! Feci kaza kamerada | Video 00:26
Otomobil 60 metre boyunca defalarca takla attı: 2 kişi yaralandı! Feci kaza kamerada | Video 27.03.2026 | 09:54
Hatay’da korku dolu anlar: Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü havada böyle takla attı! | Video 00:43
Hatay'da korku dolu anlar: Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü havada böyle takla attı! | Video 27.03.2026 | 09:15
Bilecik’te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 349 parça tarihi eser bulundu | Video 00:43
Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 349 parça tarihi eser bulundu | Video 27.03.2026 | 08:52
MİT ve emniyetten PKK’lı provokatörlere operasyon: 26 gözaltı | Video 00:56
MİT ve emniyetten PKK’lı provokatörlere operasyon: 26 gözaltı | Video 27.03.2026 | 08:25
Eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı | Video 01:40
Eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı | Video 27.03.2026 | 08:21
Kağıthane’de park halindeki midibüs alevlere teslim oldu! O anlar kamerada | Video 02:15
Kağıthane'de park halindeki midibüs alevlere teslim oldu! O anlar kamerada | Video 27.03.2026 | 08:21
Kim Milyoner Olmak İster’e hayat hikayesiyle damga vurdu! 200 bin TL’lik o soruda bakın ne karar verdi! 04:07
Kim Milyoner Olmak İster’e hayat hikayesiyle damga vurdu! 200 bin TL’lik o soruda bakın ne karar verdi! 27.03.2026 | 00:00
Kim Milyoner Olmak İster’e hayat hikayesiyle damga vurdu! 200 bin TL’lik o soruda bakın ne karar verdi! 04:02
Kim Milyoner Olmak İster’e hayat hikayesiyle damga vurdu! 200 bin TL’lik o soruda bakın ne karar verdi! 27.03.2026 | 00:06
Lüleburgaz’da ticari araç park halindeki otomobillere çarptı 00:19
Lüleburgaz'da ticari araç park halindeki otomobillere çarptı 26.03.2026 | 22:45
Isparta’da akran zorbalığı kamerada! 00:53
Isparta'da akran zorbalığı kamerada! 26.03.2026 | 18:43
Alanya’da Mart ayında deniz keyfi 03:26
Alanya'da Mart ayında deniz keyfi 26.03.2026 | 18:03
Mardin’de geri manevra yapan araç motosikletlere böyle çarptı | Video 00:31
Mardin’de geri manevra yapan araç motosikletlere böyle çarptı | Video 26.03.2026 | 17:24

