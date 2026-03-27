Üç kişinin öldüğü bar saldırısının dehşet anları kamerada | Video
27.03.2026 | 14:14
Kocaeli'de 3 kişinin hayatını kaybettiği bar saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cem Özer'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İlk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralılardan Berberoğlu ve eski polis memuru Çakır, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
OTOMOBİL İLE MEKANI BÖYLE TARAMIŞLAR
Öte yandan dehşet verici olayın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde tramway geçtikten hemen sonra bir otomobilin mekana yaklaşması yer alıyor. Üç kişi mekanın kapısının önünde beklerken, bir kişi saldırıdan hemen önce içeriye giriyor. Mekana yaklaşan otomobilden ateş açılması neticesi bir kişi yere düşüyor, diğer şahıs ise park halindeki arabanın arkasına saklanıyor. Zanlılar yaklaşık 5 saniye içerisinde ateş ederek olay yerinden kaçıyor. Görüntülerin sonunda, bölgede devriyede bulunan bir polis ekibi koşarak olay yerine geliyor.
Üç kişinin öldüğü bar saldırısının dehşet anları kamerada | Video 27.03.2026 | 14:14
