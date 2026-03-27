Uşak'ta mazot yüklü tanker alev alev yandı: 1 ölü | Video 27.03.2026 | 14:40 Uşak'ta şarampole devrilen mazot yüklü akaryakıt tankerinde çıkan yangında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, İzmir-Uşak karayolu Yenişehir rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saim Kurt (56) idaresindeki 06 CC 3848 plakalı mazot yüklü akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Devrilmenin ardından tankerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm tankeri sardı.Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülmesi sonrası sürücünün cesedine ulaşıldı.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Saim Kurt'un cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.