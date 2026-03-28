Sarıyer'de bozuk yol kazaya sebep oldu! O anlar kamerada | Video 28.03.2026 | 08:54 Sarıyer'de bozuk yolda kayan motosiklet sürücüsü, motosikletinin hakimiyetini kaybederek düştü. Belinden yaralanan sürücüye çevredekilerin yardım ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi Kefeli Bayırı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü Kefeli Bayırı'ndan indiği anda yolun bozuk kısmında motosikletinin hakimiyetini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü kısa bir süre bilinci kaybetti ve yerde hareketsiz kaldı. Yaralı sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan ve belinden yaralanan sürücü olay yerinden yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan motosiklet sürücüsünün kaza yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün yolun bozuk tarafına geldiği anda kayarak düştüğü, motosikletin ve kendisinin savrulduğu, yerde hareketsiz kaldığı anda ise çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

