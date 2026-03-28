28.03.2026 | 10:53

Kadıköy Caddebostan sahil yolunda trafikte "makas atarak" ilerleyen sürücüye 90 bin lira ceza kesildi, ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün ceza sonrası yaptığı açıklamalar ise pes dedirtti.

Denetimlerini sürdüren ekipler tarafından durdurulan sürücünün tehlikeli şerit ihlalleri yaptığı tespit edilirken, araç trafikten men edildi. 22 yaşındaki sürücü, cezaya rağmen sözleriyle dikkat çekti.

Sultangazi'den arkadaşlarıyla eğlenmek için geldiğini söyleyen sürücü, "Caddebostan'daydık, makas attık. Herkesi solladım geçtim. Ceza yedik, sıkıntı yok. Devletimizin canı sağ olsun. Kanımız kaynıyor, böyle şeyler olabilir. Altımızdaki araba milyonluk araba, yapabiliriz" dedi.

Makas atan gençten akıllara durgunluk getiren savunma: Kanımız kaynıyor, böyle şeyler olabilir | Video 01:31
Sürücü aniden şerit değiştirince motosikletler böyle çarpıştı | Video 00:27
Sürücü aniden şerit değiştirince motosikletler böyle çarpıştı | Video 28.03.2026 | 10:15
Yalova’da bataklıkta mahsur kalan vatandaş ve büyükbaş hayvanı kurtarıldı | Video 00:30
Yalova’da bataklıkta mahsur kalan vatandaş ve büyükbaş hayvanı kurtarıldı | Video 28.03.2026 | 10:06
Ataşehir’de zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi: 3 yaralı! | Video 02:57
Ataşehir'de zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi: 3 yaralı! | Video 28.03.2026 | 09:09
Antalya’da cezaevi nakil araçları kaza yaptı: 33 yaralı! | Video 03:12
Antalya'da cezaevi nakil araçları kaza yaptı: 33 yaralı! | Video 28.03.2026 | 09:07
Sanal medyada tanıştıkları kişileri silahla tehdit edip para alan 15 şüpheli tutuklandı | Video 02:24
Sanal medyada tanıştıkları kişileri silahla tehdit edip para alan 15 şüpheli tutuklandı | Video 28.03.2026 | 09:06
Tuzla’da kuru yük gemisinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi | Video 03:30
Tuzla'da kuru yük gemisinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi | Video 28.03.2026 | 09:00
Sarıyer’de bozuk yol kazaya sebep oldu! O anlar kamerada | Video 03:49
Sarıyer'de bozuk yol kazaya sebep oldu! O anlar kamerada | Video 28.03.2026 | 08:54
Bahar Şahin korku dolu anları paylaştı! Eğlence mekanında feci kavga... | Video 00:58
Bahar Şahin korku dolu anları paylaştı! Eğlence mekanında feci kavga... | Video 28.03.2026 | 08:41
İstanbul Ataşehir’de zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 02:57
İstanbul Ataşehir’de zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 28.03.2026 | 08:26
Lüleburgaz’da zincirleme kaza: 2 yaralı, 1 otomobil yandı | Video 01:14
Lüleburgaz'da zincirleme kaza: 2 yaralı, 1 otomobil yandı | Video 28.03.2026 | 08:25
Bakan Fidan A Haber’de soruları yanıtladı! 01:25:05
Bakan Fidan A Haber'de soruları yanıtladı! 27.03.2026 | 23:49
Bağcılar’da 4 cezaevi sevk aracı kaza yaptı: 6 jandarma yaralandı | Video 01:08
Bağcılar'da 4 cezaevi sevk aracı kaza yaptı: 6 jandarma yaralandı | Video 27.03.2026 | 16:18
Eski eşini çocuklarının gözü önünde silahla vurdu, yetmedi üzerine otomobil sürdü! | Video 05:01
Eski eşini çocuklarının gözü önünde silahla vurdu, yetmedi üzerine otomobil sürdü! | Video 27.03.2026 | 16:01
Oltu’da korkutan yangın: Arı kovanları yandı | Video 04:16
Oltu’da korkutan yangın: Arı kovanları yandı | Video 27.03.2026 | 15:41
Eşiyle yürüdüğü sırada tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı! Olay anı kamerada | Video 02:04
Eşiyle yürüdüğü sırada tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı! Olay anı kamerada | Video 27.03.2026 | 14:46
Uşak’ta mazot yüklü tanker alev alev yandı: 1 ölü | Video 01:50
Uşak'ta mazot yüklü tanker alev alev yandı: 1 ölü | Video 27.03.2026 | 14:40
Hande Erçel, Adli Tıp Kurumu’nda test verdi | Video 00:39
Hande Erçel, Adli Tıp Kurumu'nda test verdi | Video 27.03.2026 | 14:19
Üç kişinin öldüğü bar saldırısının dehşet anları kamerada | Video 01:34
Üç kişinin öldüğü bar saldırısının dehşet anları kamerada | Video 27.03.2026 | 14:14
Akrobatik sürüş pahalıya patladı: 128 bin TL ceza yedi | Video 00:18
Akrobatik sürüş pahalıya patladı: 128 bin TL ceza yedi | Video 27.03.2026 | 14:05

