Konya'da çatıdaki güneş enerjisi panellerini çalan 2 kişi yakalandı 29.03.2026 | 13:46 Konya'da iki evin çatısından güneş enerji paneli çalan ve 12 suç kaydı bulunan S.T. (33) ve 29 suç kaydı bulunan B.D. (33) yakalandı. Hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde çatısından güneş enerjisi panellerinin çalındığı fark eden iki evin sahipleri, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis, şüphelilerin 12 suç kaydı bulunan S.T. ve 29 suç kaydı bulunan B.D. olduğunu tespit etti. 2 şüphelinin Konevi Mahallesi'nde olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Araç sürücüsü B.D., polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süren takip ardından araç durdurulup B.D. ve S.T. gözaltına alındı. Şüphelilerden B.D.'nin toplam 25 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 2 kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.