Tekirdağ'da alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı | Video

29.03.2026 | 13:14

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücünün neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Pazarcık Mahallesi Ayvacık Caddesi üzerinde gece saat 00.30 sıralarında meydana gelen trafik kazası, mahallede korku dolu anlara sahne oldu. İddiaya göre, 59 ABK 524 plakalı otomobilin sürücüsü E.D. (17), direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan 59 RC 684 plakalı otomobile çarptı.


Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü E.D. ile yanında yolcu olarak bulunan C.Y. (17) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan sürücünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

