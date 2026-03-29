İzmir'de sinir krizi geçiren manav ortalığı birbirine kattı | Video 29.03.2026 | 11:55 İzmir'in Bornova ilçesinde sinir krizi geçiren bir manav, yoldan geçen vatandaşlara kasa fırlatıp satırla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Olay, dün Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle sinir krizi geçirdiği iddia edilen bir manav çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Öfkeli adam, tezgahında bulunan plastik kasaları ve ürünleri yola fırlattı. Yola savrulan kasalar çevreye dağılırken, eline aldığı satırla vatandaşlara saldırmaya çalışan şüpheli şahıs bölgede büyük paniğe yol açtı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden güvenlik güçleri, sokak ortasında tehlike saçan şüpheli şahsa müdahale etti. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, sokağa saçılan kasalar ve polis ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.