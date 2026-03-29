İstanbul Silivri'de direksiyon sınavında kalan sürücü adayı, babası ile bitlikte dehşet saçtı | Video

İstanbul Silivri'de direksiyon sınavında kalan sürücü adayı, babası ile bitlikte dehşet saçtı | 29.03.2026 | 16:24 İstanbul Silivri'de direksiyon sınavını geçemeyen sürücü, babası ile birlikte görevli komisyon üyesine saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Silivri Cumhuriyet Parkı'nda ehliyet almak için direksiyon sınavına giren bir genç, iddiaya göre yeterli puanı alamadı. Sınavdan kalan genç ve babası, komisyon üyelerine tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine gencin babası, komisyon üyesine yumrukla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



Komisyon üyesi aldığı yumruk darbeleriyle hafif yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren baba oğuldan şikayetçi oldu.