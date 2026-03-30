Son dakika | Başakşehir'de polis servisi kaza yaptı: 1 şehit, 16 polis yaralı! İlk görüntüler... | Video

30.03.2026 | 10:18

Son dakika haberleri... İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Habipler kavşağında polis servisi yapan araç kaza yaptı. 1 polis memur şehit oldu 1 ağır 16 polis ise yaralandı. Kazayla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. “Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memurumuz şehit olmuş, 1’i ağır 16 polis memurumuz ise yaralanmıştır. “ denildi.