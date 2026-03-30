Video Yaşam Hatay'da el freni çekilmeyen otomobil ana yola çıktı | Video
Hatay'da el freni çekilmeyen otomobil ana yola çıktı | Video

Hatay'da el freni çekilmeyen otomobil ana yola çıktı | Video

30.03.2026 | 10:14

Hatay'da akaryakıt istasyonunda alışveriş yapmak için markete giden sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, ana yola çıkıp refüje çarparak durabildi. Otomobilin kazaya davetiye çıkardığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Defne ilçesi Güneysöğüt Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda yaşandı. Bölgede bulunan akaryakıt istasyonuna aracını park eden sürücü, el frenini çekmeyi unuttu. Sürücünün markette olduğu esnada hareket etmeye başlayan otomobil, hızla yola doğru çıktı. Anbean kameraya yansıyan olayda otomobil, ana yolda ilerleyerek refüje çarptı. El freninin çekilmediği otomobilin ana yola gittiği ve başka araca çarpmadan refüje çıktığı o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu.


"Sürücü alışveriş yapmak için markete gitmiş o esnada el fenerini çekmeyi unuttu, araçta yavaş yavaş geri geri gelerek refüje çarparak durdu"
Sürücün el frenini çekmeyi unuttuğu için aracın refüje kadar geldiğini ifade eden vatandaş Mehmet Şirin, "Yağışlı bir havaydı, aniden önümdeki araçlar yavaşladı. Ben de kendi aracımla yavaşladığımda refüjde otomobil vardı. Hepimiz şaşırmıştık. Bir süre sonra aracın sürücüsü geldi. Sürücü el fenerini çekmeyi unuttuğu için otomobil refüje kadar geldi. Sürücü bunun farkında değildi. Sürücülerin el freni konusunda biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Aracın bu şekilde trafiğe girmesi büyük sonuçlara sebep olurdu. Sürücü alışveriş yapmak için markete gitmiş o esnada el fenerini çekmeyi unuttu, araçta yavaş yavaş geri geri gelerek refüje çarparak durdu" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hatay’da el freni çekilmeyen otomobil ana yola çıktı | Video 01:42
Hatay'da el freni çekilmeyen otomobil ana yola çıktı | Video 30.03.2026 | 10:14
BUGÜN

BU HAFTA

BU AY