Şarkıcı Çelik'ten alkışlanacak hareket: "Kimsemiz yok" diyen çifte dev jest! Düğüne katıldı | Video

30.03.2026 | 09:10

90’lı yıllara damga vuran efsane sanatçı Çelik, son dönemde imza attığı anlamlı yardımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak bir takipçisinden gelen "Bizim kimsemiz yok, düğünümüze gelir misiniz?" mesajına kayıtsız kalmayan ünlü şarkıcı, Kübra-Ömer çiftinin en mutlu gününde baş köşedeydi. İşte düğün salonunda alkış tufanı koparan o anlar!