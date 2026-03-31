Video Yaşam Tokat’ta alkollü sürücü emanet araçla takla attı: 2 yaralı | Video
31.03.2026 | 08:01

Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada iki kardeş yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, ilçeye bağlı Karayaka kasabasında 04.15 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen N. D. emanet aldığı 60 AFK 549 plakalı Chery marka otomobilin direksiyon koltuğuna geçti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atmaya başladı. Savrularak ağaçlara çarpan otomobil güçlükle durabildi. Kazada otomobil sürücüsü N. D. ve yolcu konumundaki G. D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri zevk edildi. Yaralı iki kardeş ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY