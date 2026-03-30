İstanbul Şişli'de araca saldıran sürücüye 192 bin 719 lira para cezası kesildi | Video 30.03.2026 | 13:29 İstanbul Şişli'de çıkan tartışmada bir araca saldırdığı iddia edilen sürücüye toplamda 192 bin 719 lira para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu.

İstanbul Şişli meydana gelen olayda iki sürücü arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre tartışmada sürücülerden biri diğer sürücüye saldırdı. O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıkarken, sosyal medyada paylaşılan "trafikte tartışma" konulu görüntülerin ardından yapılan çalışmalarda araç sürücüsü B.E. ekiplerce tespit edildi. Ardından yakalanan B.E isimli sürücüye "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek" veya "bu amaçla araçtan inmek", "aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin tek yönlü karayollarında araçlarını ters istikamette sürmesi" ve "araç kullanırken sürücü belgelerini yanında bulundurmamak" maddelerinden toplam 192 bin 719 lira para cezası kesildi. Araç 60 gün trafikten men edilerek sürücü belgesine 60 gün süre ile geçici el konuldu. Ayrıca araç sürücüsü B.E. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.