Aksaray'da Annesinin sevgilisini bıçaklayan genç ve polise tokat atan annesi adliyede | Video 30.03.2026 | 12:26 Aksaray’da annesini sevgilisiyle yakalayınca göğsünden ve sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan genç ile hastanede polis memurunu tokat atan annesi adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, gece yarısı Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesinin evine gelen 20 yaşındaki Cumali M. evde annesini sevgilisi olduğu iddia edilen Gökhan I. (38) ile birlikte yakaladı. Eline bıçağı alan genç Gökhan I.'ya saldırıp göğsünden ve sırtından bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan adam evden çıkıp asansör boşluğuna kadar kaçabilirken, kanlar içinde apartmana yığıldı. Kavga seslerini duyan apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi apartman içerisinde yaptı. Bu sırada apartman boşluğuna gelen eli bıçaklı genç yaralı şahsı tekrar bıçaklamak istedi. Sağlık ekipleri gence müdahale ederken adrese gelen polis ekipleri olay yerine takviye ekip istedi. Polisi gören genç elindeki bıçakla kaçtı. Polis ekipleri peşinden giderek genci bir arka sokaktaki arazide yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı adam ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Cumali M. polis ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye getirildi. Hastaneye oğlunun yanına gelen anne Aslı D. (38) burada polis ekipleriyle tartışmaya başladı. Oğlunun kelepçelerinin çıkarılmasını talep eden anneye polis ekipleri müdahalede bulundu. Genç, polis memurlarına uzun süre güçlük çıkarırken, hastanede herkese bağıran anne polis memuruna herkesin içinde tokat attı. Polis memuru bekçilerle birlikte kadına zor kullanarak yere yatırdı ve ters kelepçe taktı. Etkisiz hale getirilen kadın da oğluyla birlikte gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından polise tokat atan anne ve şahsı bıçaklayan oğlu Aksaray Adliyesine sevk edildi. Ağır yaralı şahsın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.