İstanbul’dan öğrencileri taşıyan midibüs şarampole devrildi: 15 yaralı | Video

31.03.2026 | 08:55

İstanbul’dan robot yarışmasından dönen Ünye Fen Lisesi öğrencilerini taşıyan midibüs Samsun’da şarampole devrilmesi sonucu 9’u öğrenci, 4’ü öğretmen 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.45 sıralarında Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Ünye ilçesindeki Ünye Fen Lisesi öğrencilerini taşıyan ve İstanbul'da katıldıkları robot yarışmasından döndükleri öğrenilen 52 AEE 917 plakalı Ünye Belediyesine ait midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 9'u öğrenci, 4'ü öğretmen 2'si şoför olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan öğrencilerden birinin kolunun koptuğu ve Samsun Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
