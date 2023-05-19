CHP’nin anketçisinden FETÖ’cüye destek

Metropoll Araştırma Şirketi 14 Mayıs seçim tahminlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğu anket sonuçlarını yayınlamayarak ilerleyen günlerde yeniden anket yapan ve Kılıçdaroğlu'nu yüzde 49,1 Erdoğan'ı ise yüzde 46,9 bularak çuvalladı.
Metropoll Araştırma Şirketi'nin kurucusu Özer Sencar
FETÖ'CÜNÜN PAYLAŞIMINA DESTEK
Araştırma şirketi sahibi Özer Sencar ise firari FETÖ'cünün şikayetiyle SABAH'ı basan ve SABAH Avrupa Haber Müdürü Cemil Albay ile Almanya Temsilcisi İsmail Erel'in Alman polisi tarafından gözaltına alınmasını öven paylaşımları destekledi.
Sencar, sosyal medya hesabından, "En az 50 defa uyardım. Almanya'da gazetecilik kimliği ile ajanlık yaparsan hayatını kaydırırlar. Hayatının kayması için bazı bakanlık danışmanlar da senin ajanlık faaliyetlerini detaylı raporlarla belgeleyip yazarlar" paylaşımına destekte bulundu.
SABAH Avrupa Haber Müdürü Cemil Albay ve Almanya Temsilcisi İsmail Erel