CHP’nin anketçisinden FETÖ’cüye destek

Sencar, sosyal medya hesabından, "En az 50 defa uyardım. Almanya'da gazetecilik kimliği ile ajanlık yaparsan hayatını kaydırırlar. Hayatının kayması için bazı bakanlık danışmanlar da senin ajanlık faaliyetlerini detaylı raporlarla belgeleyip yazarlar" paylaşımına destekte bulundu.

SABAH Avrupa Haber Müdürü Cemil Albay ve Almanya Temsilcisi İsmail Erel