Haberler Gündem Haberleri CHP’nin anketçisinden FETÖ’cüye destek
Giriş Tarihi: 19.5.2023 14:24 Son Güncelleme: 19.5.2023 15:06

CHP’nin anketçisinden FETÖ’cüye destek

Metropoll Araştırma Şirketi’nin kurucusu olan ve seçim tahminlerinde çuvallayan Özer Sencar, Sabah Gazetesi muhabirlerinin Almanya’da gözaltına alınmasını öven paylaşımlara destek verdi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
CHP’nin anketçisinden FETÖ’cüye destek

Metropoll Araştırma Şirketi 14 Mayıs seçim tahminlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğu anket sonuçlarını yayınlamayarak ilerleyen günlerde yeniden anket yapan ve Kılıçdaroğlu'nu yüzde 49,1 Erdoğan'ı ise yüzde 46,9 bularak çuvalladı.

Metropoll Araştırma Şirketi'nin kurucusu Özer Sencar

FETÖ'CÜNÜN PAYLAŞIMINA DESTEK

Araştırma şirketi sahibi Özer Sencar ise firari FETÖ'cünün şikayetiyle SABAH'ı basan ve SABAH Avrupa Haber Müdürü Cemil Albay ile Almanya Temsilcisi İsmail Erel'in Alman polisi tarafından gözaltına alınmasını öven paylaşımları destekledi.

Sencar, sosyal medya hesabından, "En az 50 defa uyardım. Almanya'da gazetecilik kimliği ile ajanlık yaparsan hayatını kaydırırlar. Hayatının kayması için bazı bakanlık danışmanlar da senin ajanlık faaliyetlerini detaylı raporlarla belgeleyip yazarlar" paylaşımına destekte bulundu.

SABAH Avrupa Haber Müdürü Cemil Albay ve Almanya Temsilcisi İsmail Erel

Almanya'da Sabah ve A Haber temsilcilerine gözaltı! Cemil Albay ve İsmail Erel o anları anlattı

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’nin anketçisinden FETÖ’cüye destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA