Ekşi Sözlük’ün deprem hassasiyeti seçime kadarmış! CHP kaybedince başlığı kaldırdılar

SABİTLENEN "DEPREMZEDE" BAŞLIĞINI KALDIRDILAR!

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 'Yüzyılın afeti' olarak tabir edilen depremler sonrasında Ekşi Sözlük, sol frame denilen bölüme"6 Şubat 2023 deprem yardımlaşma başlığı"nı sabitlemiş ve aylardır kaldırmamıştı. Bu platforma girenlerin ilk gözlerine çarpan da bu başlık oluyordu.

İşte CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde yaşadığı ağır hezimet sonrası depremzedelere olan kin ve nefret burada da devam etti. Deprem başlığı Ekşi Sözlük'teki sabit yerinden kaldırıldı.