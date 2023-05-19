“Erkan Karaarslan ihale suç örgütü” soruşturması tamamlandı... CHP’li Avcılar Eski Belediye Başkanı da şüpheli

EŞİYLE TATİL PLANLAMASI BİLE YAPTILAR

İddianameye göre Handan Toprak Benli, belediyenin en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini koruma gibi görev ve sorumluluklarını yerine getirmedi. Örgüt lideri Karaarslan'ı yakınen tanıdığı, Karaarslan'ın eşi ile ailece görüştükleri, birlikte tatil planı bile yaptıkları saptandı. Tüm bunlara rağmen savunmasında ise Karaarslan'la toplantıda sadece bir kez karşılaştığını, başkaca bir irtibatı olmadığını söyleyerek yakın irtibatını gizlediğine dikkat çekildi.

TANIMIYORUM DEDİ TELEFONUNDA KAYITLI ÇIKTI

İhale verilen firmalardan bir tanesi olan BEKAD isimli firma ve sahiplerini de tanımadığını öne süren Benli'nin telefonunda yapılan incelemede şirket sahibi gözüken Mücahit Doğan'ın, 'Erkan Karaarslan Ekibi' şeklinde rehberinde kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Benli'nin Karaarslan'ın belediye görevlilerine ihalelerin nasıl, ne şekilde ve hangi şartlarda yapılacağına ilişkin açıkça talimat verecek konuma gelmesini sağladığı anlatıldı. Benli'nin bu nedenle örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiği vurgulandı.