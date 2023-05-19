Haberler Gündem Haberleri “Erkan Karaarslan ihale suç örgütü” soruşturması tamamlandı... CHP’li Avcılar Eski Belediye Başkanı da şüpheli
Giriş Tarihi: 19.5.2023 15:57 Son Güncelleme: 19.5.2023 17:12

Erkan Karaarslan ihale suç örgütü” soruşturması tamamlandı... CHP’li Avcılar Eski Belediye Başkanı da şüpheli

FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan, CHP’li Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ve yardımcısının da arasında bulunduğu 15’i tutuklu 27 şüpheli hakkında yürütülen “ihaleye fesat” karıştırma soruşturması tamamlandı. 6 ihalenin Karaarslan’ın şirketine adrese teslim verildiği belirlenirken, Benli’nin “1 kez karşılaştım” dediği Karaarslan’la ailecek görüştükleri, Karaarslan’ın eşiyle tatil planlaması bile yaptıkları saptandı.

Mustafa Sait ÖZKAN Mustafa Sait ÖZKAN
“Erkan Karaarslan ihale suç örgütü” soruşturması tamamlandı... CHP’li Avcılar Eski Belediye Başkanı da şüpheli

CHP'li Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ve FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın da arasında bulunduğu 15'i tutuklu 27 şüpheliyle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" soruşturması tamamlandı. Şüpheliler arasında Benli'nin o dönem yardımcısı ve aynı zamanda özel kalem müdürü Burçin Baykal da yer alırken şüphelilere, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "İhaleye fesat karıştırmak", "görevi kötüye kullanma suçuna azmettirme", "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik", "zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik", "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" gibi suçlamalar yöneltildi.

ADRESE TESLİM İHALELER

Karaarslan'ın lideri olduğu suç örgütünün usulsüzlük yöntemleri iddianamede tek tek sıralandı. İddianameye göre CHP'li Avcılar Belediyesi 6 adet adrese teslim ihaleler yapıldı. İhalelerin teknik şartlarında Karaarslan'la bağlantılı firmaların özellikleri tarif edildi. İhalelere Karaarslan'la bağlantılı firmalar katılırken, ihaleye katılma yeterliliğine sahip kişiler ihale veya ihale sürecine katılımları engellendi.

AVCILAR VE BEYLİKDÜZÜ'NDE DE AYNI TAKTİK UYGULANDI

Temel ihale kanunlarına aykırı hareket edilirken, ihaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartları ve özellikle fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşmalar gerçekleştirildi. Avcılar Belediyesi tarafından yapılan ihalelerin benzerlerinin aynı şekilde Sarıyer Belediyesi ve Beylikdüzü Belediyesi tarafından da yapıldığı, bu ihaleleri Avcılar'daki gibi Erkan Karaarslan'la bağlantılı firmaların aldığına dikkat çekildi.

EŞİYLE TATİL PLANLAMASI BİLE YAPTILAR

İddianameye göre Handan Toprak Benli, belediyenin en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini koruma gibi görev ve sorumluluklarını yerine getirmedi. Örgüt lideri Karaarslan'ı yakınen tanıdığı, Karaarslan'ın eşi ile ailece görüştükleri, birlikte tatil planı bile yaptıkları saptandı. Tüm bunlara rağmen savunmasında ise Karaarslan'la toplantıda sadece bir kez karşılaştığını, başkaca bir irtibatı olmadığını söyleyerek yakın irtibatını gizlediğine dikkat çekildi.

TANIMIYORUM DEDİ TELEFONUNDA KAYITLI ÇIKTI

İhale verilen firmalardan bir tanesi olan BEKAD isimli firma ve sahiplerini de tanımadığını öne süren Benli'nin telefonunda yapılan incelemede şirket sahibi gözüken Mücahit Doğan'ın, 'Erkan Karaarslan Ekibi' şeklinde rehberinde kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Benli'nin Karaarslan'ın belediye görevlilerine ihalelerin nasıl, ne şekilde ve hangi şartlarda yapılacağına ilişkin açıkça talimat verecek konuma gelmesini sağladığı anlatıldı. Benli'nin bu nedenle örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiği vurgulandı.

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“Erkan Karaarslan ihale suç örgütü” soruşturması tamamlandı... CHP’li Avcılar Eski Belediye Başkanı da şüpheli
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