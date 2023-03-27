Haberler Yaşam FETÖ’ye ihale kıyağı yapan CHP’li başkanın 2 yıl hapsi istendi! 432 bin lira kamu zararına yol açtı

Giriş Tarihi: 27.03.2023 08:26 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 08:31

FETÖ’ye ihale kıyağı yapan CHP’li başkanın 2 yıl hapsi istendi! 432 bin lira kamu zararına yol açtı

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun skandallarına bir yenisini daha ekledi. Başkan Çerçioğlu ile Özel Kalem Müdür Vekili Tahir Olçum'un katılımcılardan istenmesi zorunlu olduğu halde iş deneyim belgesi istemeden FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan ile bağlantılı şirketlere hizmet alım ihalesi vererek 432 bin lira kamu zararına yol açtığı ortaya çıktı. Yüzde 50'si Erkan Karaaslan'ın kız kardeşi Mehtap Aykanat'a ait olan Vizyon Yayıncılık Limited Şirketi iki farklı ihalede 291 bin 380 lira, Karaarslan'ın Nevşehir'den hemşerisi bir işletmeye ise 140 bin 720 lira ödeme yapıldığı belirlendi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Çerçioğlu ile Olçum hakkında 'görev kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.