FETÖ ve PKK Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verdi! İşte Silivri ve Diyarbakır cezaevlerinden seçim sonuçları

Milletvekili seçimlerinde ise 2 bin 475 tutuklu seçmen 15 sandıkta oy kullandı. Seçimde en fazla oyu CHP aldı. 723 oyla birinci parti olan CHP'yi, 718 oyla HDP takip etti. AK Parti, 362 oy alırken, İYİ Parti'ye ise 343 oy çıktı.