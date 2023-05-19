FETÖ ve PKK Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verdi! İşte Silivri ve Diyarbakır cezaevlerinden seçim sonuçları

Silivri Cezaevi'nde (Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü) bulunan tutuklu seçmenler, 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullandı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin de tutuklu bulunduğu cezaevinde seçmenler, tercihini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana yaptı.
TUTUKLULAR SANDIK BAŞINA GİTTİ
3 bin 156 seçmenin 18 farklı sandıkta oy kullandığı seçimlerde, Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan 644 oy alırken, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 2 bin 435 oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan 43 oy, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ise 5 oy çıktı.
PKK'lıların ağırlıkta olduğu Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu'nda ise Erdoğan'a 164 oy verilirken Kılıçdaroğlu'na tam 2 bin 274 çıktı. Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde milletvekilliği seçimlerinde ise oyların büyük bir çoğunluğunun Yeşil Sol Parti'ye verildiği görüldü.
1 Nolu T Tipi Kapalı CİK'de Yeşil Sol Parti'ye 517, 2 Nolu T Tipi Kapalı CİK'de 413, 3 Nolu T Tipi Kapalı CİK'de 377 oy çıktı. 2053 oyun 1922'si Yeşil Sol Parti'ye, 244'ü CHP'ye, 133'ü ise AK Parti'ye verildi.