Kurtuluş Tayiz kaleme aldı! SABAH Gazetesi neden Almanya’nın hedefinde?

"SABAH DIŞ DESTEKLİ OPERASYONU DEŞİFRE ETTİ"

Almanya'daki FETÖ hücreleri, 14 Mayıs seçimleri öncesi 17-25 Aralık darbesinin benzerini geliştirerek Erdoğan ve AK Parti'ye karşı büyük bir psikolojik harekat gerçekleştirdiler. Cevheri Güven'in başında olduğu FETÖ'cü ekip, Alman istihbaratının desteğiyle CHP'ye seçim kazandırmak, Erdoğan'a ise seçim kaybettirmek için 17-25 Aralık darbesine benzer operasyonları örgütledi. Sabah Gazetesi, FETÖ'nün Almanya'daki inlerine girerek bu dış destekli operasyonu deşifre ettiği için hedef oldu.

Böylece Sabah gazetesine yönelik bu operasyonla Batı'nın basın özgürlüğünden anladığının terör örgütlerini Türkiye'ye karşı saldırtmak olduğu da ortaya çıkmış oldu."

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