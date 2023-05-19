Kurtuluş Tayiz kaleme aldı! SABAH Gazetesi neden Almanya’nın hedefinde?

Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz bugün kaleme aldığı köşe yazısında, Alman hükümetinin SABAH ve A Haber'i susturma operasyonuna tepki gösterdi. Cevheri Güven'in başında olduğu FETÖ'cü ekibin, Alman istihbaratının desteğiyle CHP'ye seçim kazandırmak, Başkan Erdoğan'a ise seçim kaybettirmek için 17-25 Aralık darbesine benzer operasyonları örgütlediğini ifade eden Kurtuluş Tayiz, "Sabah Gazetesi, FETÖ'nün Almanya'daki inlerine girerek bu dış destekli operasyonu deşifre ettiği için hedef oldu." ifadelerini kullandı.
Kurtuluş Tayiz, şu ifadeleri kullandı:
"RAHATSIZLIĞIN ASIL SEBEBİ..."
"Sabah Gazetesi'nin Frankfurt temsilcileri önceki gün Alman polisi tarafından istihbarat destekli bir operasyonla gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten Alman savcının gerekçesi "kişisel bilgileri tehlikeli olacak şekilde yayma suçu" olarak açıklandı.
Gerekçenin detaylarında FETÖ'cü Cevheri Güven'in şikayeti bulunuyor.
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in Almanya'daki FETÖ yapılanmasına ve buradan yürütülen Türkiye karşıtı operasyonlara ilişkin haberlerinin rahatsızlığın asıl sebebi olduğu anlaşılıyor.
Terör örgütlerine tanınan sınırsız basın özgürlüğüyle övünen Avrupa ve özel olarak da Almanya'nın bir Türk gazetesini hedef alması, çalışanlarını (istihbarat destekli bir operasyonla) gözaltına alması, hatta tutuklamaya kalkması üzerinde durulması gereken son derece önemli bir adım ve mesajdır.
"FETÖ'NÜN OPERASYON YUVALARINA VE İNLERİNE ÇOMAK SOKTU"
Sabah'ın hedef olmasının sebebi, 14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı Almanya merkezli FETÖ operasyon hücrelerinin geliştirdiği ikinci 17-25 Aralık darbesi girişimlerini deşifre etmesi ve gazetenin FETÖ'nün operasyon yuvalarına-inlerine çomak sokmasıyla yakından bağlantılıdır.
"SABAH DIŞ DESTEKLİ OPERASYONU DEŞİFRE ETTİ"
Almanya'daki FETÖ hücreleri, 14 Mayıs seçimleri öncesi 17-25 Aralık darbesinin benzerini geliştirerek Erdoğan ve AK Parti'ye karşı büyük bir psikolojik harekat gerçekleştirdiler. Cevheri Güven'in başında olduğu FETÖ'cü ekip, Alman istihbaratının desteğiyle CHP'ye seçim kazandırmak, Erdoğan'a ise seçim kaybettirmek için 17-25 Aralık darbesine benzer operasyonları örgütledi. Sabah Gazetesi, FETÖ'nün Almanya'daki inlerine girerek bu dış destekli operasyonu deşifre ettiği için hedef oldu.
Böylece Sabah gazetesine yönelik bu operasyonla Batı'nın basın özgürlüğünden anladığının terör örgütlerini Türkiye'ye karşı saldırtmak olduğu da ortaya çıkmış oldu."