Almanya’da Sabah ve A Haber’i susturma operasyonu! Türkiye’den peş peşe sert tepki

Alman polisi Türk gazetecilerin evlerine baskın düzenledi. FETÖ terör örgütü mensuplarının ihbarının ardından SABAH Almanya Temsilcisi İsmail Erel ile SABAH Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay, tebligat dahi almadan gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre, FETÖ'cü Cevheri Güven ve Ercan Karakoyun'un şikayeti üzerine SABAH ve A HABER muhabirleri gözaltına alındı.





Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuya ilişkin A Haber ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank'ın açıklamaları şu şekilde;

"SEÇİMİN RÖVANŞI MI ALINIYOR?"

Geçmiş olsun diyorum. Tabii bu hadiseyi şiddetle kınıyoruz. Basın mensuplarının Türkiye'den basın mensuplarına böyle bir muameleye tabii tutulması özgür basına böyle bir muamelenin Almanya'nın göbeğinde gerçekleştirilmesi asla kabul edebileceğimiz bir hadise değil.

Buraya gelmeden hem Dışişleri Bakanımızla konuştuk hem Almanya'daki Büyükelçimizi aradım bilgi aldım. Arkadaşlarımızı sabaha karşı hem ofislerinde hem arabalarında hem evlerinde bir arama kararı ve arkadaşlarımızın gözaltına alınmasıyla ilgili bir karar alınmış. Bunun da müsebbibi FETÖ'cüler. FETÖ'cülerin de önde gelen isimlerinden bir tanesi. Türkiye siyasetine dışarıdan müdahele etmeye çalışan hatta ve hatta Muharrem İnce'nin adaylığı bıraktırmasıyla ilgili dedikoduları iftiraları montaj kasetleri yayn bir kişinin olması tabii ki oldukça manidar..

FETÖ'CÜLERİN ŞİKAYETİYLE ATILAN BU ADIM KABUL EDİLEMEZ

Sözü geldiğinde özgürlüklerden asla taviz vermediklerini basının özgür olmasını söyleyen Almanya'nın böyle bizim Türkiye'den medya grubundan basındaki arkadaşlarımıza bu muameleyi göstermesi asla kabul edilebilir değil. Büyükelçimiz kendileriyle irtibat halinde. Gerekli hukuki destek kendilerine veriliyor. İnşallah bir an önce arkadaşlarımızın serbest kalmasını istiyoruz.

Bakan Varank: "Türk gazetecilere terörist muamelesini şiddetle kınıyoruz" | Video

SEÇİMİN RÖVANŞI MI ALINIYOR?

Basın ilkeleriyle bağdaşmayacak bir hadise özgürlüklerle bağdaşmayacak bir hadise. Biz gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Burada Almanya'ya da bir mesaj vermemiz lazım.

Bakan Bozdağ: "Almanya FETÖ'cülerin iadesi için hiçbir işlem yapmıyor" | Video

Lafa gelince özgürlüklerden bahseden Almanya'nın FETÖ'cülerin bu tip şikayetleriyle Türkiye'nin FETÖ'cülere olan hassasiyetini bilmelerine rağmen onların bu tip şikayetleriyle böyle uygulamalar yapmaları asla kabul edilebilir değil. Adeta seçimin rövanşı mı alınıyor diye insanın aklına gelmiyor değil.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ: OLAYIN YAKIN TAKİPÇİSİYİZ



A Haber canlı yayına katılan Adalet Baknı Bekir Bozdağ; "Operasyon FETÖ'cülerin şikayeti üzerine başlatıldı. Bu kabul edilemez, Batı'nın çifte standardını görüyoruz. Şu ana kadar isnat edilen suça ilişkin açıklama yok. Olayın yakın takipçisiyiz" ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN: ALMAN BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI



"FETÖ'cülerin baskısıyla gazetecilerin gözaltına alınması asla kabul edilemez" diyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Gerekli girişimleri yaptık, Alman Şansölyesini arayıp bilgi verdik. Alman Büyükelçi de Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı" dedi.

İbrahim Kalın: "Alman Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı" | Video



SEÇİM SONUÇLARI İLE İLGİLİ BAĞLANTISI VAR MI?



"Seçim sonuçları ile bağlantısı var mı?" sorusuna yanıt veren İbrahim Kalın şu ifadeleri kullandı:



"Türk seçmeninin tercihini etkileme yönündeki bu hamleler ters tepki bunu bir kez daha gördük. Böyle bir niyetleri varsa bile bunun karşılığının olmadığını görmeleri gerek. Seçim sonucu ortada. İnşallah 28 Mayıs'ta vatandaşlarımız kendi hür iradelerini tekrar sandığa yansıtacaklar. Bu şekilde bir fayda sağlayacaklarını düşünmesinler" dedi.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: ALMANYA'DAN ÖZÜR BEKLİYORUZ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Her fırsatta basın özgürlüğünden dem vuran, art niyetlerle Türkiye'deki belli medyayı fonlayan Almanya'nın Türk gazetecilere yaptığı müdahaleyi sert bir şekilde kınıyoruz. Türk gazetecilere yönelik haksızlığın ivedi olarak telafi edilmesini istiyor, Almanya'dan özür bekliyoruz."

ÖMER ÇELİK: ALMANYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERMELİDİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Ömer Çelik: "Asıl eğilmeleri gereken konu FETÖ'nün eylemleridir" | Video

Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Almanya basın özgürlüğüne saygı göstermelidir… Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın FETÖ'cülerin şikayeti üzerine gözaltına alınmasını kınıyoruz. FETÖ'cüler bulundukları her ülke için güvenlik tehdididirler. Almanya'nın dikkate alması gereken budur…

HAMZA DAĞ: FETÖ İLE MÜCADELE KESİNTİSİZ SÜRECEKTİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ; Alman Devleti'nin FETÖ'cülerin şikayetiyle Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ile Sabah Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ı gözaltına alması, hem basın özgürlüğüne karşı yapılmış bir eylemdir hem de FETÖ'cülerin her şart ve koşulda saldırıya devam ettiğinin bir göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyanın her noktasında vatandaşlarının yanındadır. Hem bu hususta gereği yapılacak hem de FETÖ ile mücadele kesintisiz sürecektir.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: GAZETECİLERİN ENGELLENMEYE ÇALIŞMASI BİR GARABET

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bu olayı duyunca biz hemen bakanlık olarak devreye girdik. İlgili makamlarla temasa geçmenin yanı sıra olay yerine arkadaşlarımız intikal ettiler. Bunun izah edilir bir yanı yok. Almanya'da basın özgürlüğü konusunda dersler vermeye çalışan Avrupa'nın tam ortasında Sabah Gazetesi'ne bir baskın düzenleniyor. Sonuçta gözaltına aldılar, arkadaşlarımızı girişimlerimiz sonucu serbest bıraktılar. Avrupa'daki gazetecileri engellemeye çalıştığını biliyoruz. Sabah Gazetesi hiç çekinmeden gerçek yüzlerini yazıyorlar. Aydınlatıcı bilgiler veriyorlar. Bu bilgileri Alman makamları da iyi biliyorlar. Sonuçta bu Almanya'nın bu FETÖ'cülerin, Türk gazetecileri engellemeye çalışması da ayrı bir garabet. Seçimlerden sonra olması da ayrı bir manidar.