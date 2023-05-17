İbrahim Kalın: "Alman Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı" | Video

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, SABAH Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve SABAH Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay, FETÖ'cü Cevheri Güven'in şikayeti üzerine tebligat dahi yapılmadan gözaltına alınmasına ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu.