Bakan Bozdağ: "Almanya FETÖ'cülerin iadesi için hiçbir işlem yapmıyor" | Video
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, SABAH Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve SABAH Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay, FETÖ'cü Cevheri Güven'in şikayeti üzerine tebligat dahi yapılmadan gözaltına alınmasına sert tepki verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:15
00:08
00:57
04:18
02:46
Hilal Kaplan | Başka âlemlerle farkımız bizim... 17.05.2023 | 16:12
04:15
Melih Altınok | Kılıçdaroğlu nasıl dolandırıldı? 17.05.2023 | 16:08
03:34
Ömer Çelik: "Asıl eğilmeleri gereken konu FETÖ'nün eylemleridir" | Video 17.05.2023 | 15:58
04:31
Mahmut Övür | O gece CHP Genel Merkezi'nde ne oldu? 17.05.2023 | 16:00
03:26
İbrahim Kalın: "Alman Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı" | Video 17.05.2023 | 15:25
06:18
04:09
SABAH gazetecileri neden gözaltına alındı? | Video 17.05.2023 | 15:38
06:27
300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nin yapımın sonuna gelindi | Video 17.05.2023 | 15:15
07:18
00:53
10:40
06:12
26:50
00:26
06:29