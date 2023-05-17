Bakan Varank: "Türk gazetecilere terörist muamelesini şiddetle kınıyoruz" | Video

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Bakan Varank, Almanya'da FETÖ'cülerin şikayeti üzerine A Haber ve Sabah temsilcilerine yapılan operasyona tepki gösterdi.